Adam Levine wyśmiany przez internautów. Poszło o strój na Super Bowl

39-letni wokalista zespołu Maroon 5 wystąpił podczas Super Bowl. Muzyczne show artysty trwało kilkanaście minut. Wydawać by się mogło, że Adam Levine przygotował każdy szczegół swojego występu. Jednak nie mógł przypuszczać, że uwagę internautów najbardziej przykuje jego specyficzny… strój. Wokalista podczas występu zdejmował kolejne warstwy ubrań – począwszy od kurtki, marynarki, aż został w samym podkoszulku w geometryczne wzory. To właśnie ten element garderoby wywołał lawinę komentarzy użytkowników mediów społecznościowych.

Internauci zaczęli na Twitterze masowo zamieszczać zdjęcia swoich poduszek z wzorem charakterystycznym dla lat 70 – podobnym do tego, który znajdował się na podkoszulce wokalisty. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych zauważali także podobieństwo stroju artysty do materiału zasłon, a także obicia fotela. Jak podaje portal etonline.com, pod koniec występu Levine zdjął podkoszulek i rzucił nim w tłum. Następnie wykonał hit „Moves like Jagger”.

Poniżej prezentujemy zestaw najciekawszych komentarzy internautów na Twitterze.









































