„NYT”: Papież na Półwyspie Arabskim złamał kilka tabu

„Słowa Franciszka były wyjątkowo szczere jak na papieża, którego ogólną zasadą jest powstrzymanie się od krytyki kraju, którego jest gościem i unikanie kierowania nadmiernej uwagi na kwestie, o których rządzący raczej nie chcieliby dyskutować” – pisze w „The New York Times” Jason Horowitz.

Dziennikarz podkreśla, że Franciszek inaczej postąpił podczas wizyty w kolebce islamu, na Półwyspie Arabskim. Ojciec Święty w wystąpieniach publicznych wygłaszanych w obecności przedstawicieli największych religii świata nie wahał się mówić o sprawach spornych.

Papież o wojnie

W Abu Zabi papież wezwał do odrzucenia przemocy w imię religii i zaprzestania aprobaty dla słowa „wojna” . – Jej fatalne konsekwencje mamy tuż przed oczami. Myślę szczególnie o Jemenie, Syrii, Iraku i Libii – mówił Ojciec Święty. Franciszek wielokrotnie przed i w trakcie pielgrzymki potępiał stanowczo konflikt w Jemenie, w który zaangażowane są władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeszcze przed wylotem do ZEA papież wezwał do modlitwy za ofiary wojny, w tym szczególnie za umierające z głodu jemeńskie dzieci.

W późniejszym przemówieniu Ojciec Święty wezwał do budowy „społeczeństw, w których ludzie o innych przekonaniach mają takie same prawa obywatelskie” . To bezpośredni przytyk w kierunku wielu krajów arabskich, w tym ZEA, w których uprzywilejowaną grupą są muzułmanie. Chrześcijańscy uchodźcy czy pracownicy zarobkowi cierpią z kolei prześladowania.

Manifest dwóch religii

Franciszek i imam wpływowego meczetu w Kairze szejk Ahmad al-Tayeb podpisali dokument – swego rodzaju pokojowy manifest przedstawicieli dwóch religii. Jednym z jego kluczowych punktów jest wezwanie do „zaprzestania używania religii do podżegania do nienawiści, przemocy, ekstremizmu i ślepego fanatyzmu oraz do powstrzymania się od używania imienia Boga dla usprawiedliwienia aktów morderstwa, wrogości, terroryzmu i opresji” .