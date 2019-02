7-latek nie umiał zacytować Biblii. Opiekunowie torturowali go i pogrzebali żywcem

Oskarżeni to 15-letni Damian Hauschultz, jego 48-letni ojciec Timothy Hauschultz i 35-letnia matka Tina McKeever-Hauschultz. Nastolatek i mężczyzna odpowiedzą za zabójstwo i kilka innych przestępstw, a kobieta za współudział i przyczynienie się do przestępstwa na nieletnim. Timothy i Tina byli prawnymi opiekunami 7-letniego Damian i dwójki jego rodzeństwa. Amerykańskie media nie precyzują, czy z dziećmi łączyło ich pokrewieństwo. Tragedia, za którą odpowiedzą przed sądem w Manitowoc County, rozegrała się w minionym roku.

15-latek nadzorował tortury

Przybrani rodzice ukarali Ethana, każąc mu przez dwie godziny nosić po wyznaczonej ścieżce przed domem drewnianą kłodę ważącą około 20 kilogramów (blisko 2/3 masy ciała chłopca - red.). Chłopiec zmagał się nie tylko z ciężarem, ale też zimnem i brodził w śniegu. Wykonywanie kary nadzorował 15-letni Damian. Według ustaleń śledczych, chłopak około 100 razy uderzył 7-latka, popędzając go przy pomocy kija i pasa. Gdy wycieńczony Ethan upadł twarzą w dół, Damian przetoczył kłodę drewna po jego klatce piersiowej, przyciskając go dodatkowo własnym ciężarem. Następnie nastolatek wrzucił dziecko w zaspę na ponad 20 minut, pozbawiając je butów i płaszcza.

7-latek nie przeżył tych tortur. Oficjalnie ustalono, że przyczyną jego śmierci była hipotermia, ale u chłopca odnotowano również rozległe obrażenia głowy, klarki piersiowej i złamanie żeber.

Bo nie znał Biblii