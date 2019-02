Mężczyzna zabił w samoobronie pumę. „Zrobił wszystko, by się uratować"

Do ataku pumy na mężczyznę doszło w poniedziałek 4 lutego w pobliżu miasta Fort Collins. Zaatakowany opisał całe zdarzenie. Mężczyzna biegał po popularnym szlaku w stanie Kolorado. Stwierdził, że w pewnej chwili usłyszał „za sobą hałas, a kiedy się odwrócił zaatakowała go puma”. Zwierzę rzuciło się na biegacza. Poszarpało jego twarz, plecy, ręce. W oświadczeniu urzędnicy parku w Colorado poinformowali, że odniesione przez mężczyznę obrażenia „są poważne, ale nie zagrażają życiu". Jak podaje BBC, zaatakowanemu przez zwierzę udało się przeżyć. Mężczyzna zabił pumę. Służby nie podały jednak, w jaki sposób do tego doszło. Po zabiciu drapieżnika mężczyzna samodzielnie opuścił park i wezwał pomoc.

Ciało pumy leżało niedaleko szlaku, na którym biegacz pozostawił swoje rzeczy. Był to młody osobnik. Ważył 36 kilogramów. – Biegacz zrobił wszystko, co mógł, aby uratować swoje życie – powiedział Mark Leslie, menedżer parku Colorado. – Kiedy zaatakuje cię puma, musisz zrobić wszystko, by się uratować – dodał. – Ataki pum nie są często spotykane w stanie Kolorado – powiedział inny urzędnik parku. Jak informują specjaliści, gdy drapieżnik atakuje, człowiek w żadnym wypadku nie powinien zacząć biec, bo to może wywołać u zwierząt „odruch polowania”.