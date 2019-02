Lodowe meduzy? Wyjątkowo ciekawe zjawisko przyrodnicze w Kanadzie

W Kanadzie odnotowano interesujące zjawisko przyrodnicze. W stanie Alberta na jeziorze Abraham Lake pojawiły się bąbelki. Niektórzy twierdzą, że wyglądają jak „lodowe meduzy”, inni zaś dodają, że widzą w nich „cienko pokrojone dyski ułożone jeden na drugim”. Trzeba przyznać, że poszczególne elementy układają się w niezwykle ciekawe konfiguracje. W mediach społecznościowych opublikowano film, na którym można podziwiać to nietypowe zjawisko.

Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób powstało. To zjawisko wywołują „bąble metanu, które uwalniają się z dna jeziora”. Gdy temperatury spadają, gaz zamarza i tworzy wyjątkowe elementy, które przyjmują różne kształty i rozmiary. Co ciekawe, podobne zjawiska odnotowano już w poprzednich latach w innych jeziorach w Albercie. Daily Mail zauważa, że chociaż zjawisko jest z powodów estetycznych niezwykle ciekawe, to w gruncie rzeczy jest oznaką globalnego ocieplenia, które to powoduje uwalnianie się coraz większej ilości metanu z jezior i rzek.