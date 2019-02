Księżna Meghan zaapelowała do swojego ojca w liście. Jak odpowiedział?

Amerykański magazyn „People” podał, że księżna Meghan wysłała list do swojego ojca, byłego dyrektora ds. oświetlenia w Hollywood Thomasa Markle, niedługo po ślubie z księciem Harrym w maju ubiegłego roku.

74-letni Thomas Markle nie pojawił się na ślubie swojej córki po tym, jak umawiał się na płatne sesje z paparazzi i udzielił serii krzywdzących dla swojej córki wywiadów, w którym opowiadał, że ignoruje ona jego telefonu i SMS-y.

„People” cytuje pięciu bliskich przyjaciół Meghan, którzy ujawniają, że księżna próbowała dogadać się ze swoim ojcem i naprawić ich relacje. – Po tym, jak ona i Harry wrócili z miesiąca miodowego, Meg usiadła i napisała do Thomasa długi list, w którym zapewniła, że go kocha, jest zrozpaczona tym, co się stało i chce wszystko naprawić – mówi jeden z cytowanych informatorów. Księżna miała zapewnić, że wszystko wybacza swojemu ojcu. Poprosiła go także o to, żeby przestał ją prześladować za pośrednictwem mediów. Informator twierdzi, że odpowiedź jej ojca jednak sprawiła, że Meghan czuła się jeszcze gorzej. – Odpowiedział długim listem, w którym zaznaczył, że kocha ją i też chce wszystko naprawić. Na końcu jednak stwierdził, że powinni zaaranżować wspólną sesję zdjęciową, aby pokazać światu, że się pogodzili – opowiada. – Pozował do zdjęć, które zapoczątkowały ten bałagan, a teraz chciał zrobić to samo. Po prostu nie mogła w to uwierzyć i już mu nie odpowiedziała – dodaje.