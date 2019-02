Znaleźli zmarzniętego kota. Patrząc na te zdjęcia aż trudno uwierzyć, że przeżył

Jak podaje ABC News, właściciele Fluffy mieszkający w amerykańskim Kalispell 31 stycznia spostrzegli, że zwierzę uciekło z domu. Ruszyli na poszukiwania kota, a po pewnym czasie znaleźli go w zaspie. Tego dnia w okolicy panowały ciężkie warunki atmosferyczne. W nocy spadło około 40 centymetrów śniegu, a termometry wskazały -8 stopni Celsjusza. Jako cud można było rozpatrywać fakt, że kot został znaleziony żywy. Jego stan okazał się jednak bardzo poważny. Zwierzę nie reagowało na bodźce, a cała sierść była oblepiona śniegiem. Właściciele podjęli decyzję o przewiezieniu Fluffy do kliniki dla zwierząt.

„Niesamowity sukces”

Doktor Jevon Clark przekazał, że temperatura ciała kota spadła do tak niskiego poziomu, że nie zdołano jej zarejestrować na termometrze, gdzie minimalna wartość wynosi 32 stopnie Celsjusza. „Podręcznikowa” temperatura ciała kota to z kolei... 39 stopni. Lekarze nie rezygnowali jednak z prób uratowania Fluffy. Przez kilka godzin ogrzewali ją kocami oraz ciepłą wodą. To przyniosło efekt, ponieważ zwierzę zaczęło wykazywać oznaki życia.