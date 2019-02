Asteroida odkryta w ubiegłym roku zagraża Ziemi. Naukowcy biją na alarm

W ostatnim raporcie ESA pisze, że odkryta w ubiegłym roku asteroida nazwana 2018XB4 skłoniła naukowców do ponownego obliczenia prawdopodobieństwa jej uderzenia w Ziemię. Jak podano, eksperci doszli do wniosku, że asteroida znajduje się na piątym miejscu pod względem niebezpieczeństwa dla naszej planety. Zaznaczono jednak, że wciąż jest to mały powód do niepokoju. Wyliczono, że prawdopodobieństwo zderzenia się 2018XB4 z Ziemią w 2092 roku wynosi około 1 do 7 tysięcy. Eksperci podali przy tym, że ryzyko może w każdym momencie wzrosnąć lub zmaleć. Obecna pozycja orbitalna obiektu sprawia, że trudno go zaobserwować, jednak astronomowie są pewni, że stanie się ona lepiej widoczna jeszcze w tym roku.

Eksperci zapewniają, że nie zmienia się ryzyko dotyczące planetoidy 2019 AQ3, odkrytej w styczniu przez astronomów w Zwicky Transient Facility w Mount Palomar w Kalifornii w USA. 2019 AQ3 należy do obiektów z grupy Atiry – planetoid, których orbita w całości jest mniejsza od orbity Ziemi. Do tej pory poznaliśmy zaledwie 19 obiektów z tej grupy. Szacuje się, że orbita tej nowo odkrytej to od 500 do 2 tysięcy metrów.

2019 AQ3 nie jest uważana za jakiekolwiek ryzyko dla Ziemi, jednak na liście ESA znajduje się aż 816 takich obiektów – od takich o średnicy zaledwie dziewięciu metrów po takie mające w obwodzie nawet dwa kilometry. Jedną z tych ostatnich jest 101955 Bennu, zidentyfikowana po raz pierwszy w 1999 roku.