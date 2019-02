Porwali i zgwałcili 12-latka. Publicznej egzekucji przyglądały się setki osób

O sprawie poinformował „El Mundo". Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku, kiedy to 12-letni Mohamed Saad grał w piłkę na ulicy jemeńskiego miasta Aden. Chłopiec został wówczas porwany przez dwóch mężczyzn: 28-letniego Wadaha Refata oraz 31-letniego Mohameda Khaleda. Napastnicy uprowadzili Saada do mieszkania jednego z nich i tam go zgwałcili. – Po gwałcie mieli problem z uciszeniem płaczącego dziecka, które błagało o pomoc. Wtedy jeden z nich wyjął nóż i podciął mu gardło – wyjaśnił sędzia prowadzący rozprawę.

Publiczna egzekucja

Mężczyźni zostali skazani na karę śmierci. Prezydent Jemenu podpisał zgodę, by ich egzekucja odbyła się publicznie. Jest to powszechnie znany proceder w tym kraju, a na miejsce egzekucji są dopuszczane nawet dzieci. Wykonanie wyroku odbyło się 7 lutego nad ranem. W centrum miasta Aden zjawiły się setki osób, a na środku placu utworzono prowizoryczną scenę. Na piasku rozciągnięto koc, na którym ułożono Refata oraz Khaleda. Następnie ich rozstrzelano.

Kara nie ominie także 33-letniej krewnej jednego z mężczyzn. W toku śledztwa wykazano, że kobieta pomagała w rozczłonkowywaniu i ukryciu ciała chłopca. Została skazana na śmierć, ale jej egzekucja została przesunięta. Osadzona jest w ciąży, a rozstrzelanie odbędzie się po tym, jak zakończy okres laktacji.