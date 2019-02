Księżniczka Tajlandii chce zostać premierem. Król Rama X wyraził sprzeciw

Jeżeli księżniczka Ubolratana Rajakanya zostałaby premierem Tajlandii, oznaczałoby to zerwanie z tradycją tajskiej rodziny królewskiej, która od zawsze pozostawała poza polityką. Analitycy twierdzą, że wydane przez króla Rama X oświadczenie może doprowadzić do wykluczenia jego siostry z ubiegania się o fotel premiera przez komisję wyborczą. Planowane wybory są pierwszą szansą Tajlandii na powrót do ustroju demokratycznego, po tym jak w 2014 roku władze w kraju przejęli wojskowi.

W oświadczeniu pałacu, które nadano we wszystkich tajlandzkich sieciach telewizyjnych, król Rama X zaznaczył, że pomimo, iż księżniczka zrezygnowała z jej królewskich tytułów na piśmie, wciąż zachowuje swój status i jest członkiem dynastii Chakri. „Zaangażowanie wysokiej rangi członka rodziny królewskiej w politykę uważane jest za działanie sprzeczne z tradycjami, obyczajami i kulturą narodu, dlatego postrzegane jest za wyjątkowo nie na miejscu” – podkreślił król. W oświadczeniu zacytowano też fragment konstytucji kraju, w którym znajduje się zapis, że monarchia powinna zachować neutralność polityczną.