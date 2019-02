Ofiara ataku Teda Bundy'ego, której udało się przeżyć. „Wszystko było we krwi. Pamiętam to dokładnie”

Ted Bundy jest bardzo „modną” w ostatnim czasie postacią. Powstało o nim kilka książek, niezliczone ilości filmów dokumentalnych, niedawno serial na Netflixie zatytułowany „Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy'ego”, i doceniony na festiwalu Soundance film „Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, w którym w rolę seryjnego mordercy wciela się Zac Efron.

To jednak nie wszystko. W Stanach Zjednoczonych kupić można kubki, kartki okolicznościowe, koszulki, naklejki a nawet skarpetki z podobizną mężczyzny, który 30 lat temu został stracony na krześle elektrycznym za zabicie wielu młodych kobiet (ostatecznie przyznał się do 30 zabójstw, jednak podejrzewa się, że liczba jego ofiar przekroczyć mogła nawet 100). Kleiner opowiada, że kiedy w 2018 roku założyła konto na Twitterze na jej pierwszy tweet odpowiedział administrator fan page'a Teda Bundy'ego. „Och, tu jesteś Kathy” – napisał.

Kathy Kleiner zaznacza jednak, że nie ma nic przeciwko temu, że o mężczyźnie, który chciał ją zabić powstają hollywoodzkie produkcje. Jak mówi, w pewnym sensie nawet cieszy ją to, że ludzie wciąż o nim mówią. – On istniał, żył, oddychał i zrobił to – co zrobił. Jednak w pewnym momencie musiał też być po prostu człowiekiem. Wydaje mi się, że to dobrze, że ludzie czytają książki o Bundym. Muszą zdać sobie sprawę z tego, że tam jest zło, ale że mogą to kontrolować – tłumaczy.

