Zatrzymano 36-letnią kobietę. Jest oskarżana o gwałcenie 9-latka

O sprawie poinformował „The Times of India”. Do zatrzymania 36-latki doszło w miejscowości Thenhippalam leżącej w stanie Kerala. Przestępstwa popełniane przez kobietę wyszły na jaw po tym, jak do lokalnej przychodni zgłosił się 9-latek. Chłopiec zdradził lekarzowi, jak traktowała go ciotka. Doktor natychmiast zgłosił przypadek odpowiednim władzom, które zatrzymały kobietę.

Kłótnia w rodzinie?

Anwar Karakkadan z organizacji Childline, która zajmuje się przypadkami przemocy wobec nieletnich, powiedział w rozmowie z mediami, że 36-latka molestowała chłopca przez ponad rok. – To wpłynęło na jego zdrowie psychiczne. Oskarżona jest żoną wujka 9-latka i mieszka nieopodal jego domu rodzinnego – dodał Karakkadan. Kolejne informacji w sprawie przekazał jeden ze śledczych, Binu Thomas. Zdradził, że chociaż oskarżona i chłopiec byli spokrewnieni, to w tej rodzinie sytuacja była wyjątkowo napięta. – Dowiedzieliśmy się, że między najbliższą rodziną ofiary a bliskimi krewnymi oskarżonej doszło do kłótni. Musimy sprawdzić, czy zgłoszone przestępstwo jest jakoś powiązane z tym sporem – powiedział Thomas.

Niestety, opisywany przypadek nie jest odosobniony. „The Times of India” przypomina, że niedawno w Ernakulum zatrzymano lekarkę, która jest podejrzewana o molestowanie innego 9-latka. Chłopiec choruje na raka i był pacjentem kobiety.