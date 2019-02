Model nie przypisuje sobie żadnej płci. Zrobi karierę?

W XXI wieku agencje modeli i modelek szukają tak zwanych „charakterystycznych twarzy”, dzięki którym prezentowane kolekcje będzie można łatwo zapamiętać. W modelingu swoich sił próbuje Alex Delacroix. Co ciekawe, nie określa on swojej płci. Model może pochwalić się między innymi udziałem w kampanii Levisa, której celem było zwrócenie uwagi na problem dyskryminacji osób należących do środowiska LGBT.

Delacroix jest obecny w mediach społecznościowych. Na Instagramie zamieszcza zdjęcia, które ukazują nie tylko jego działalność zawodową. Pokazuje obserwującym go internautom również kadry z codziennego życia. Wśród publikowanych fotografii są zarówno zdjęcia z sesji fotograficznych, ale także z wyjazdów czy spotkań ze znajomymi. Delacroix fotografuje się w sukienkach, strojach kąpielowych, a także garniturach. Myślicie, że uda mu się osiągnąć sukces w modelingu? Trzeba przyznać, że dotychczas niewielu internautów obserwuje jego działalność w mediach społecznościowych. Delacroixa na Instagramie śledzi jedynie ponad 5 tysięcy obserwatorów.

