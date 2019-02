Elon Musk sprzedaje swój dom w Kalifornii. Tak mieszkał miliarder

Oferta kupna domu pojawiła się na luksusowym serwisie maklerskim Hilton&Hyland. Dom ma kształt bumerangu, aby zmaksymalizować przestrzeń konstrukcyjną. Znajdują się w nich cztery sypialnie i trzy łazienki. Z salonu można wielkimi przesuwanymi drzwiami wyjść na taras i basen. Cały dom ma futurystyczny wystrój, jednak najbardziej w tym klimacie wydaje się być kuchnia. Główna sypialnia w domu ma swoje prywatne drzwi na zewnątrz.

Z uwagi na to, że w domu są ogromne okna, co nadaje mu efekt lekkości i unoszenia się w powietrzu, wszędzie zamontowano sterowane elektroniczne zasłony. Tym samym pilotem można też obsługiwać system bezpieczeństwa, stereo czy oświetlenie. Ściany obok wejścia do domu są porośnięte bluszczem. Dom ma też kilka przyjaznych dla środowiska „funkcji” , takich jak podwójny system bezzbiornikowy ciepłej wody, dwustrefowa klimatyzacja czy system nawadniający. Cena domu to 4 449 mln dolarów.

