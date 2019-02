Pływaczka zachorowała na białaczkę. „Wciąż nie mogę w to uwierzyć”

Rikako Ikee uznawana jest za gwiazdę w Japonii. Sportsmenka specjalizuje się w stylu motylkowym. Jest mistrzynią i rekordzistką świata juniorów, a także trzykrotną medalistką mistrzostw świata na krótkim basenie (Kanada 2016). Podczas ubiegłorocznych Igrzysk Azjatyckich w Indonezji zdobyła osiem medali, w tym sześć złotych. Kariera 18-letniej pływaczki nabierała tempa. Wydawało się, że nic nie może stanąć na drodze do osiągania kolejnych wielkich sukcesów. Niestety stało się jednak inaczej.

Jak podaje „The New York Times”, we wtorek pływaczka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała, że zdiagnozowano u niej białaczkę. „Wciąż nie mogę w to uwierzyć” – napisała na Twitterze. Ikee ma nadzieję, że wróci do pełni sił, ale przyznała, że obecnie stan zdrowia uniemożliwia jej udział w zawodach. „Skoncentruję się teraz na leczeniu, aby zrobić wszystko, co w mojej mocy, by jak najszybciej zaprezentować wam jeszcze potężniejszą Rikako Ikee" – dodała w mediach społecznościowych.