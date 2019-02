Filipiny zmienią nazwę? Chce tego sam prezydent

Rodrigo Duterte podzielił się swoim pomysłem podczas poniedziałkowego wystąpienia w prowincji Maguindanao. Zdradził, że chciałby zmiany nazwy swojego kraju na „Marhalika”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wojowniczą klasę szlachecką występującą w przedkolonialnym społeczeństwie tagalskim. Duterte nawiązał przy okazji do postaci dyktatora Ferdinando Marcosa, który stał na czele Filipin w latach 1965-1986, a który także chciał, by jego ojczyzna zmieniła nazwę na „Marhalika”.

Podoba mu się brzmienie nazwy

Portal The National zauważył, że filipiński prezydent chciałby za sprawą zmiany nazwy jednoznacznie zerwać z dziedzictwem kolonializmu. Azjatyckie państwo przez 350 lat było kolonią hiszpańską, której nadano nazwę na cześc króla Filipa II. Po klęsce Hiszpanii w wojnie z Amerykanami w 1898 roku Filipiny przeszły pod władanie Stanów Zjednoczonych, by ostatecznie uzyskać niepodległość w 1946 roku. Marcos w 1978 roku próbował przeforsować zmianę nazwy kraju, ale ostatecznie ustawa nie została nigdy uchwalona.

Rzecznik Duterte uspokaja, że postulat zmiany nazwy kraju to jedynie pomysł prezydenta. Salvador Panelo wyjaśnił, że głowie państwa „podoba się brzmienie” nazwy „Maharlika”. Dodał, że inicjatywa Duterte i tak wymagałaby aprobaty mieszkańców wyrażonej w referendum oraz wiązałaby się z koniecznością napisania konstytucji na nowo.

