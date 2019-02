Soros porównuje sytuację UE do ZSRR z 1991 roku

Na łamach „The Guardian” ukazał się felieton George'a Sorosa, który jest poświęcony sytuacji Unii Europejskiej. Miliarder ocenił, że w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego to populiści oraz siły antyunijne urosną w siłę. W ocenie Sorosa ci, którzy chcieliby zachować wartości, jakimi kierowała się przez lata Unia Europejska, powinni jak najszybciej się obudzić i zacząć działać. „Europa lunatykuje w kierunku otchłani. Powinniśmy się obudzić, póki nie jest za późno. W przeciwnym wypadku Unia Europejska pójdzie drogą Związku Radzieckiego w 1991 roku” – stwierdził dodając, że wielu Europejczyków nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji.

W ocenie filantropa popularność siły antyunijnych jest spowodowana przestarzałym systemem partyjnym w wielu krajach Europy, brak narzędzi prawnych pozwalających na dyscyplinowanie państw oraz praktyczny brak możliwości wprowadzania zmian w traktatach.

Pierwszy krok, jaki powinna podjąć Europa, aby obronić się przed wrogami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi to jasne przedstawienie jak wielka jest skala zagrożenia. W dalszej kolejności trzeba zmobilizować prounijną większość i zmobilizować do działania, aby obronić Europę wartości. W innym wypadku marzenia o zjednoczonej Europie mogą prysnąć, co stanie się koszmarem XXI wieku – dodał Soros.