Pies urodził się z rzadką mutacją genetyczną. To sprawia, że jego wygląd jest niesamowity

Enzo jest wyjątkowym psem. I to nie tylko dlatego, że jak każdy pies rasy golden retriever jest uroczy i ma piękne oczy. Jest także wyjątkowy ze względu na rzadkie schorzenie zwane pigmentową mutacją komórek somatycznych. Nie powoduje ona żadnych poważnych problemów zdrowotnych u psa, doprowadziła jedynie do pojawienia się czarnej plamy wokół jednego oka. Właścicielka Enzo, Ella Castro, powiedziała mediom, że psy rasy golden retriever rodzą się z podstawowym genem modyfikującym, który zmienia ich kolor pyska na jasnobeżowy. Prawie każdy pies ma ten modyfikator. Enzo ma nieco inaczej ułożony kod DNA, co sprawiło, że jego pyszczek wygląda inaczej niż u innych osobników tej rasy.