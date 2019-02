Coca Cola wprowadza nowy smak. Kiedy będzie można go spróbować?

Coca Cola ma rzeszę oddanych fanów na całym świecie. Firma wciąż się rozwija i co jakiś czas proponuje klientom nowe smaki kultowego produktu. W październiku na stronie oddziału Coca-Coli w Wielkiej Brytanii poinformowano o wprowadzeniu na rynek napoju z dodatkiem cynamonu. Świąteczna odsłona Coca Coli była sprzedawana w butelkach o pojemności 500 ml oraz 1,25 l. Produkt był dostępny wyłącznie w wersji bez dodatku cukru. Była to edycja limitowana, dostępna na rynku do końca 2018 roku.

Coca Cola wprowadza nowy smak

Teraz firma po raz kolejny zaskakuje. Coca Cola poinformowała, że wprowadzi na rynek Coca Colę o smaku… pomarańczowo-waniliowym. Produkt będzie można kupić w dwóch wersjach – jako „Orange Vanilla Coke” i „Orange Vanilla Coke Zero Sugar”. W USA trafi na sklepowe półki 25 lutego 2019 roku.

Firma oprócz pomarańczowego smaku rozważała również możliwość wprowadzenia trzech innych: malinowego, cytrynowego i imbirowego. Z przeprowadzonych w grupach focusowych badań wynikało, że konsumentom najbardziej przypadło do gustu połączenie pomarańczy z wanilią. Warto wspomnieć, że nowy smak przed wejściem do oferty na wybranych rynkach, był wcześniej testowany w Kanadzie. Jak podaje Coca Cola na oficjalnej stronie, konsumenci „pokochali to połączenie”.

