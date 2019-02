Sieć H&M zamyka swoje sklepy. Zniknie aż 160 placówek

Koncern H&M planuje ekspansję szczególnie na rynku Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowej. Chce także otworzyć internetowe sklepy w Egipcie oraz Meksyku. Na tym nie koniec planów. Jak podaje RMF FM, sieciówka otworzy aż 335 nowych sklepów. Większość z nich będzie funkcjonowała pod szyldem H&M. W pozostałych klienci zaopatrzą się w produkty marek takich jak Monki czy Afound Chains.

Co ze sklepami w Polsce?

Jednocześnie szwedzki gigant chce zamknąć ponad sto sklepów, w tym około 50 w Europie. – Grupa H&M planuje zamknąć około 160 sklepów, co jest częścią strategii optymalizacji (renegocjacje warunków, modernizacja przestrzeni, etc.) oraz relokacji sklepów do bardziej atrakcyjnych lokalizacji. Celem tego działania jest zapewnienie najbardziej atrakcyjnego portfolio sklepów na każdym rynku – powiedziała Magdalena Domaciuk, Communication Department SME H&M w Polsce cytowana przez serwis 24.pl. – Jeśli chodzi o rynek polski, to w najbliższym czasie spółka nie planuje likwidacji sklepów, natomiast są prowadzone prace nad otwarciem jednego sklepu – dodała.

Wygląda na to, że polscy klienci mogą spać spokojnie. Warto jednak podkreślić, że marka, która w naszym kraju jest obecna od 2003 roku, zmaga się z problemami finansowymi. W połowie 2018 roku akcje szwedzkiego koncernu spadły aż o jedną piątą.

