Kontrowersyjna decyzja organizatorów Oscarów. „Obraża nas wszystkich”

Przypomnijmy – informację o kontrowersyjnym planie Amerykańskiej Akademii Filmowej przekazał „Hollywood Reporter”. Według dziennikarzy widzowie przed telewizorami nie zobaczą momentu wręczania statuetek za najlepszą charakteryzację, najlepszy krótkometrażowy film aktorski, montaż oraz zdjęcia. W tej ostatniej kategorii szansę na nagrodę ma polski twórca Łukasz Żal, który pracował przy „Zimnej Wojnie” Pawła Pawlikowskiego.

Skąd taki pomysł? To kolejna w ostatnich latach próba powstrzymania odpływu widzów. Nie jest tajemnicą, że z roku na rok galę wręczenia Oscarów przed telewizorami ogląda coraz mniej osób. Organizatorzy mają nadzieję, że skrócenie całej imprezy do trzech godzin pomoże odwrócić ten trend.

Alan Heim reaguje

Brak transmisji z wręczenia nagród w czterech kategoriach został skrytykowany przez gwiazdy z pierwszych stron gazet. Russel Crowe w mediach społecznościowych napisał, że „jest to fundamentalnie głupia decyzja”. Teraz, jak podaje thewrap.com, Alan Heim, montażysta filmowy oraz dyrektor Motion Picture Editors Guild, „wezwał Amerykańską Akademię Filmową do anulowania planu wykluczenia z transmisji wręczenia czterech nagród”. „Akademia Filmowa skracając transmisję obraża nas wszystkich – tych, którzy nie występują na ekranach, ale tworzą filmy” – napisał Heim. „Wielu członków MPEG, a także związku zawodowego International Alliance of Theatrical Stage Employees jest zaniepokojonych" – dodał. „Ludzie, którzy oglądają ceremonię wręczenia nagród w kraju i na świecie, powinni mieć możliwość poznania laureatów wszystkich dziedzin, które przyczyniają się do stworzenia filmu" – stwierdził Alan Heim.

