Incydent na pokładzie Ryanaira. Samolot musiał awaryjnie lądować z powodu ostrej bójki między pasażerami

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu należącego do tanich linii lotniczych Ryanair. Maszyna leciała z Glasgow w Szkocji do hiszpańskiej Malagi. W pewnej chwili dwóch mężczyzn zaczęło się okładać pięściami na środku korytarza. Zdaniem innych podróżnych jeden z nich wyraźnie był pod wpływem alkoholu. Na pokładzie zapanował chaos. Grupka uczestników wieczoru kawalerskiego zaczęła krzyczeć, a członkowie personelu pokładowego nie byli w stanie rozdzielić agresywnych pasażerów. Po kilkunastu minutach jednego z nich udało się posadzić na miejscu dla stewardess i zablokować pasami. Jak podaje The Independent powodem bójki mogło być niestosowne zachowanie jednego z jej uczestników wobec siedzącej w samolocie kobiety. Finalnie maszyna musiała wylądować na lotnisku w Madrycie. Załoga samolotu wezwała policję, która zajęła się pijanym napastnikiem.

W związku z incydentem Ryanair wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że bezpieczeństwo i komfort pasażerów są dla irlandzkiego przewoźnika najważniejszą wartością. „Nie będziemy tolerować chuligańskiego zachowania. Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim pasażerom bezpiecznej i komfortowej podróży” – napisano w komunikacie.

