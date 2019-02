Zdarzenia jedne na milion. Te zbiegi okoliczności są tak doskonałe, że aż trudno w nie uwierzyć

Niektórzy ludzie wierzą, że wszystko, co spotyka nas w życiu, jest z góry ustalone i dzieje się z jakiegoś powodu. Inni twierdzą, że to, co nam się przytrafia jest koincydencją przypadkowych zdarzeń i splotów okoliczności. Bez względu na to, do której grupy się zaliczacie, patrząc na te zdjęcia z pewnością się uśmiechniecie. Widać na nich niecodzienne zbiegi okoliczności, które są tak rzadkie i doskonałe, że nawet największy sceptyk zacznie się zastanawiać nad działaniem nadprzyrodzonych sił. Jak często bowiem zdarza się, że drzewo spadające na samochód zatrzyma się tuż przed jego maską, a każde z trzech rozbitych jajek będzie miało podwójne żółtko?