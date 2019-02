Masz te egzemplarze „Harry'ego Pottera”? Są warte fortunę

Trudno w to uwierzyć, ale 26 czerwca miną 22 lata od premiery pierwszej części książki J. K. Rowling o przygodach małego czarodzieja. Powieść „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” szybko podbiła serca czytelników na całym świecie. Książka autorstwa J.K. Rowling jeszcze kilka lat po premierze znajdowała się w czołówce najchętniej kupowanych książek w bardzo wielu krajach. Już rok później do sprzedaży trafiła druga część przygód małego czarodzieja zatytułowana „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. Do Polski książki J.K. Rowling trafiły dopiero trzy lata po premierze w Wielkiej Brytanii.

Seria przygód o małym czarodzieju rozpaliła również serca fanów na całym świecie. Po tym, jak licząca zaledwie 800 słów historia osadzona przed głównym wątkiem powieści, została zlicytowana za 42 tysiące dolarów, na nowo wybuchła moda na pierwsze, kolekcjonerskie wydania powieści. Oprócz najbardziej cennych powieści z autografem J.K. Rowling, majątek są warte pierwsze wydania, w których autorka jest podpisana w stopce pełnym imieniem i nazwiskiem a ich numer serii to 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Jedna z takich książek osiągnęła na aukcji zawrotną cenę ponad 81 tysięcy dolarów. W sumie na świecie jest około 500 takich egzemplarzy, z czego ponad 300 trafiło do bibliotek w Wielkiej Brytanii.

Czytaj także:

Tragiczny wypadek w Gdyni. Wśród ofiar m.in. znany polski raper