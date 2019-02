Papież wydalił ze stanu kapłańskiego byłego arcybiskupa. Molestował księży i nastolatka

Komunikat w sprawie został opublikowany przez watykańskie biuro prasowe. Dowiadujemy się z niego, że Theodore McCarrick, który przed laty piastował funkcję arcybiskupa Waszyngtonu, został uznany winnym różnych przestępstw. Są wśród nich: „nakłanianie do grzechu podczas spowiedzi, wykroczenia przeciw szóstemu przykazaniu z małoletnimi i dorosłymi przy jednoczesnym nadużywaniu władzy, co stanowi okoliczność obciążającą” . Papież Franciszek zatwierdził tę decyzję, a zatem McCarick nie może się od niej odwołać.

Watykan nie miał dowodów?

Przy okazji biuro prasowe Watykanu przypomniało, że sprawa byłego arcybiskupa ciągnie się już niemal od 20 lat. „Już w trakcie trwania jego posługi zarzucano mu molestowanie seminarzystów i młodych kapłanów. Po przyjęciu rezygnacji z posługi pasterskiej w 2006 r. Stolica Apostolska poleciła mu wycofać się z życia publicznego i zakazała pobytu w seminarium. Duchowny nie podporządkowywał się tym zaleceniom” – podano w komunikacie.

We wrześniu 2017 roku pojawiły się doniesienia, że McCarick molestował nastoletniego chłopca. Wówczas Franciszek zarządził szczegółowe śledztwo, a niemal rok później zalecono duchownemu, by nie sprawował publicznie posługi duchownej. „Franciszek przyjął jego dymisję z Kolegium Kardynalskiego i zakazał mu publicznego wypełniania posługi, a także zobowiązał go, by poświęcił swe życie modlitwie i pokucie” – dodano.