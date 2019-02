Najszybszy pociąg w kraju zepsuł się po zderzeniu z krową. Dzień wcześniej miał pierwszy kurs

Premier Indii Narendra Modi w piątek oficjalnie zainaugurował kursowanie pociągu linii Vande Bharat Express. Następnego dnia najszybszy skład w kraju (podczas prób osiągał prędkość 180 km/h) wracał z Waranasi do Delhi. BBC donosi, że prawdopodobnie po drodze pociąg uderzył w krowę stojącą na torach. Kolizja z bydłem doprowadziła do przerwy w zasilaniu i uszkodzenia układu hamulcowego. Pociągiem podróżowali głównie urzędnicy kolejowi i dziennikarze. Byli oni zmuszeni do kontynuowania podróży innym składem.

Co z tą prędkością?

Jeszcze kilka dni temu Piyush Goyal, czyli hinduski minister zajmujący się koleją, zachwalał nowy pociąg na Twitterze. Pisał, że skład „przejeżdża z prędkością błyskawicy”. Co ciekawe, jeden z komentujących zamieścił niemal identyczny filmik, z tym, że w jego materiale skład jechał o wiele wolniej.

Sprzeczne doniesienia na temat możliwości najnowszego dobytku indyjskiej kolei sprawiły, że internauci zaczęli zamieszczać w mediach społecznościowych satyryczne nagrania. BBC z kolei donosi, że skład kursujący na linii Waranasi – Delhi będzie jeździł z prędkością 130 km/h.