Przez sześć tygodni trzymała w domu ciało zmarłej matki. Codziennie przykrywała je kolejnym kocem

29 grudnia zmarła 78-letnia Rosemary Outland. Tuż przed śmiercią kobieta miała się skarżyć na problemy z oddychaniem. - Obudziła się, powiedziała, że nie może oddychać i chwilę później już nie żyła. Próbowałam ją reanimować, ale to nic nie dało - powiedziała córka 78-latki. Jo-Whitney Outland nikomu jednak nie zgłosiła, że jej matka zmarła. Przez 44 dni kobieta ukrywała ciało 78-latki w swoim mieszkaniu. Jak podaje The Washington Post, owijała ciało matki kocami, a każdego dnia dokładała kolejny. Aby zniwelować zapach rozkładających się zwłok używała wielu odświeżaczy powietrza.

Sprawa wyszła na jaw, kiedy jeden z krewnych, zaniepokojony faktem, że nie może skontaktować się z Rosemary Outland, postanowił odwiedzić kobietę w domu. Mężczyzna wszedł do mieszkania przez okno i w ten sposób odkrył, że 78-latka nie żyje. O całej sprawie powiadomił policję. 55-latka podczas składania zeznań stwierdziła, że celowo ukrywała ciało swojej matki, ponieważ obawiała się, że zostanie oskarżona o spowodowanie jej śmierci. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób zmarła kobieta. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok. Jo-Whitney grozi kara od roku do 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywna do 2,5 tysiąca dolarów za ukrywanie ciała swojej zmarłej matki.

