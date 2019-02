Linie lotnicze ogłosiły bankructwo. Pasażerowie dowiedzieli się w ostatniej chwili

Linie lotnicze BMI Regional funkcjonowały na rynku przez ponad 25 lat. Pasażerowie z Polski mieli okazję korzystać z usług przewoźnika na trasie Lublin-Monachium. Były to jedyne linie lotnicze, które obsługiwały tę trasę. W sobotę 16 lutego przedstawiciele firmy ogłosili bankructwo. Przewoźnik miał spore problemy finansowe z powodu trudności na rynku oraz brexitu.

W oświadczeniu zaznaczono, że decyzja UE o wyłączeniu brytyjskich linii lotniczych z pełnego uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji spowodowała spore trudności finansowe. Udziałowcy wpłacili w ciągu ostatnich 6 lat blisko 40 milionów funtów. Co ciekawe, nie było żadnych sygnałów, że przewoźnik może nagle zniknąć z rynku, ponieważ bilety cały czas były w sprzedaży. Pasażerowie, którzy chcieli lecieć do Monachium w niedzielę o 19:20 dowiedzieli się o odwołaniu połączeniu niemal w ostatniej chwili.

Informacja o odwołanych lotach jest już widoczna na stronie portów lotniczych w Lublinie i Monachium. Pasażerowie, którzy kupili bilet na odwołany lot mogą domagać się zwrotu pieniędzy od przewoźnika.