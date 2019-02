Nastolatka dołączyła do IS. Po urodzeniu dziecka chce wrócić do Wielkiej Brytanii

Shamima Begum wyjechała cztery lata temu z Londynu do Syrii, by dołączyć do Państwa Islamskiego. – Ludzie powinni mieć do mnie sympatię, biorąc pod uwagę to przez co przeszłam – powiedziała 19-letnia dziś kobieta w rozmowie ze Sky News. Została zapytana, czy z perspektywy czasu uważa, że popełniła błąd, podróżując do Syrii. – W pewnym sensie tak, ale nie żałuję, ponieważ zmieniło mnie to jako osobę – wyjaśniła. – To mnie wzmocniło, wyszłam za mąż – dodała. Jak stwierdziła był jednak taki moment, w którym sprawy „stały się trudniejsze i nie mogła już znieść sytuacji, w której się znalazła”.

Teraz, gdy kobieta urodziła synka, zadeklarowała, że chce powrócić do ojczyzny. Begum poinformowała, że uciekła z syryjskiego obozu dwa tygodnie temu. Z ustaleń BBC wynika, że jej mąż, Holender wyznający islam, podporządkował się grupie syryjskich bojowników.

Begum i Państwo Islamskie

Kobieta została zapytana przez dziennikarzy Sky News, czy wiedziała o „ścięciach wykonywanych przez członków Państwa Islamskiego” przed wyjazdem do Syrii. Odpowiedziała, że zdawała sobie z tego sprawę. – Było mi z tym OK. – powiedziała. Dodała również, że „nie ma dowodów na to, że zrobiła coś niebezpiecznego”.

Tymczasem powrót kobiety do Wielkiej Brytanii nie jest oczywisty. Sajid Javid, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii ostrzegł, że będzie zapobiegał powrotom tych Brytyjczyków do kraju, którzy wyjechali, by dołączyć do Państwa Islamskiego. „Trudnym wyzwaniem, przed którym teraz stoimy, jest to, jakie działania powinniśmy podjąć w stosunku do tych, którzy wciąż chcą wrócić" – napisał w „Sunday Times”. Rodzina Begum apeluje do władz państwa o umożliwienie Shamimie powrotu.

Begum i dwie inne uczennice Kadiza Sultana i Amira Abase, opuściły Bethnal Green we wschodnim Londynie w lutym 2015 roku. Uważa się, że Kadiza zmarła podczas eksplozji domu, a los Amiry nie jest znany.

