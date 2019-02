Waldemar Tomaszewski chce wystartować w wyborach na prezydenta Litwy

Jak podaje serwis zw.lt, wybory prezydenckie na Litwie zostaną przeprowadzone 12 maja. Druga tura zaplanowana jest na dwa tygodnie później. Osoby ubiegające się o fotel prezydenta mają do 18 lutego włącznie czas, by zarejestrować swoją kandydaturę. Chęć startowania w wyborach zgłosił m.in. Waldemar Tomaszewski, który pełni funkcję szefa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChr) oraz zasiada w europarlamencie.

Musi zebrać podpisy

Portal 15min.lt przekazał jednak, że Tomaszewski nie został jeszcze zarejestrowany jako kandydat na prezydenta. Nie posiada rachunku bankowego, który jest konieczny przy prowadzeniu kampanii. Komisja wyborcza zatwierdzi jego kandydaturę pod warunkiem, że otworzy rachunek i ponownie złoży wymagane dokumenty do godz. 17. Jeśli zdąży, będzie musiał do 28 marca zebrać co najmniej 20 tys. podpisów. Ostateczna lista kandydatów zostanie wyłoniona 12 kwietnia. Co ciekawe, osoba ubiegająca się o fotel prezydenta musi wpłacić zastaw w wysokości 4,6 tys. euro. Jeśli dany polityk w wyborach uzyska co najmniej 7 proc. poparcia, ta kwota zostanie mu zwrócona.

Nie jest to pierwsze podejście Tomaszewskiego do stanowiska prezydenta Litwy. W 2009 roku zdobył 4,68 proc. głosów. Nieco lepiej powiodło mu się pięć lat później, gdzie zagłosowało na niego 8,23 proc. wyborców. Oprócz działacza polskiej mniejszości narodowej chęć startu w wyborach zgłosił m.in. obecny premier Saulius Skvernelis, posłanka Ingrida Szimonyte czy były główny doradca prezesa banku SEB Gitanas Nauseda.

