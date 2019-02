Sterczące uszy i puszyste ogony. Psy rasy pumi bawią swoim wyglądem

Rasa psów Pumi powstała w XVII lub XVIII wieku, gdy do Węgier przywieziono owczarskie teriery z Niemiec i Francji. Te czworonogi krzyżowały się z puli, czego skutkiem były owczarki w typie teriera.

Szczeniaki psów pumi rodzą się czarne, a ich sierść jaśnieje dopiero w 6-8 tygodniu życia. Mają kręconą, grubą, średniej długości szatę z miękkim podszerstkiem.

Obecnie psy rasy pumi są uważane za psy do towarzystwa, jednak wcześniej używane były do pasienia owiec, bydła czy świń. Tępiły też małe gryzonie. Są to bardzo aktywne psy, którym należy zapewnić dużą ilość ćwiczeń. W przeciwnym wypadku mają tendencje do niepokoju, nadmiernego szczekania czy niszczenia wszystkiego, co znajdą na swojej drodze.

Dzięki serwisowi Instagram możemy poznać całą rzeszę tych cudownych czworonogów. Na profilu The Pumi Pack, który poświęcony jest dwóm pieskom wabiącym się Tchai i Q'smi, widać, jak łatwo przychodzi im zabawa z innymi rasami psów, ale też tresura.

