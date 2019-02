Nastolatka przez cztery dni była w śpiączce. W tym czasie... niespodziewanie urodziła

BBC podaje, że 18-latka, która wcześniej uskarżała się na ostry ból głowy, została przyjęta do szpitala i wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną. Gdy wyszła z niej po czterech dniach, czekała ją niemała niespodzianka – okazało się, że w tym czasie dziewczyna urodziła dziecko. Jak to możliwe?

W trakcie badań wyszło na jaw, że Ebony ma dwie macice – podczas gdy w jednej z nich rozwijał się płód, 18-latka nadal miesiączkowała. Brytyjka twierdzi, że nie cierpiała też na żadne związane z ciążą objawy takie jak poranne mdłości, a jej brzuch tylko nieznacznie się powiększył. Tym większym zaskoczeniem było dla niej, gdy po ocknięciu się ze śpiączki dostała informację, że w trakcie jej trwania... urodziła dziecko.

– Pierwsze spotkanie z moją córeczką było takie nierealne. To jak doświadczenie bycia poza ciałem – relacjonowała 18-latka. – Obawiałam się, że nie będę czuła więzi z moją córką, ponieważ nie miałam czasu, żeby przygotować się mentalnie na jej narodziny, ale teraz uważam, że to wszystko jest niezwykłe – tłumaczyła Ebony w rozmowie z BBC. – To absolutny cud. Nie zamieniłabym mojej córki Elodie na nic innego na świecie – dodała.

Dziewczynka przyszła na świat na skutek cesarskiego cięcia. Po przyjęciu 18-latki do szpitala zdiagnozowano u niej stan przedrzucawkowy, występujący po 20. tygodniu ciąży, w czasie porodu lub połogu. Podejrzenia lekarzy wprawiły matkę Ebony w szok. – Przekonywałam, że córka nie może być w ciąży. Specjaliści byli jednak pewni. Wkrótce – ku mojemu zaskoczeniu – na jej brzuchu uwypuklił się pępek. Myślę, że gwałtowność drgawek sprawiła, że dziecko stało się widoczne – tłumaczyła kobieta. Biorąc pod uwagę ciężar dziecka, lekarze wnioskują, że ciąża była donoszona.