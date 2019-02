Kontrowersyjny film z Meghan Markle wróci na ekrany. Będzie skandal na królewskim dworze?

Przed laty Meghan Markle zagrała w popularnym także w Polsce amerykańskim serialu Suits. Wcielała się w rolę Rachel Zane. Księżna zakończyła oficjalnie swoje występy na ostatnim odcinku 7. sezonu. Równocześnie informowano, że to także finał jej przygody z aktorstwem. Meghan zapowiedziała w pierwszym wspólnym wywiadzie z księciem Harrym po ogłoszeniu zaręczyn, że ślub oznacza dla niej koniec kariery. – Nie odbieram tego tak, jakbym cokolwiek porzucała. To po prostu zmiana. Nowy rozdział – tłumaczyła wówczas Meghan Markle.

Już wkrótce na ekrany może jednak trafić kolejny film z udziałem żony księcia Harry'ego. Jak się okazuje, w 2011 roku zagrała ona w „The Boys & Girls Guide To Getting Down”. Producenci postanowili wrócić do tytułu i pokazywać go w kinach jako pełnometrażowy film. Jeśli faktycznie tak się stanie, Meghan Markle może mieć spore problemy. Przed laty księżna wcieliła się bowiem w rolę Dany, przebojowej i wyzwolonej kobiety, która prowadzi dość swobodny tryb życia. W produkcji nie brakuje scen, w których grana przez Markle bohaterka przymierza odważne kreacje, romansuje z mężczyznami, a nawet zażywa narkotyki. Dana często używa również wulgaryzmów. W filmie nie brakuje również momentów, gdyżona Harry'ego dotyka swojego biustu, zastanawiając się na głos, czy powinna powiększyć piersi.

Brytyjskie media zaznaczają, że choć film pochodzi sprzed 8 lat, taka rola księżnej może nie przypaść do gustu konserwatywnej części poddanych brytyjskiej królowej Elżbiety.

Czytaj także:

George Clooney porównuje księżną Meghan do Diany: Wiemy, jak to się kończy