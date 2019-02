Watykan przygotował wytyczne dla księży, którzy mają dzieci. Co Kościół radzi duchownym?

Vincent Doyle jest irlandzkim psychoterapeutą. Gdy miał 28 lat, matka zdradziła mu, że jego biologicznym ojcem jest ksiądz. Mężczyzna postanowił stworzyć globalną „grupę wsparcia” dla innych dzieci duchownych. Chociaż ustalenie, ilu ludzi na świecie ma ojców księży jest niemożliwe, to o skali problemu mówią szacunki przygotowane przez Doyle'a. Do jego internetowej grupy zapisało się już 50 tys. osób z 175 państw. Irlandczyk pojechał do Rzymu, by tam szukać sprawiedliwości dla dzieci, które dorastają bez swoich ojców. W Watykanie dowiedział się o istnieniu instrukcji, o której napisał „The New York Times”.

Franciszek pisał o tym w książce

Doyle podczas wizyty w Rzymie dowiedział się, że osoby takie jak on nazywa się „dziećmi wyświęconych”, co jest oficjalnie używanym terminem. – Byłem zszokowany, że mają określenie na to – stwierdził 28-latek. O komentarz w sprawie poproszono rzecznika Stolicy Apostolskiej, Alessandro Gisottiego. – Mogę potwierdzić, że takie wytyczne istnieją. – To wewnętrzny dokument – dodał. Zaznaczył, że powstały w 2017 roku zbiór wskazówek to synteza opracowywanych przez dekady procedur, a jego podstawowym zadaniem jest „ochrona dzieci”. Co stanowi sedno instrukcji? Okazuje się, że Kościół zaleca, by duchowny, który zostanie ojcem, dobrowolnie odszedł ze stanu kapłańskiego, „biorąc odpowiedzialność za bycie rodzicem przez poświęcanie samego siebie dla dobra dziecka” .

Jest to jednak zalecenie, a ostateczna decyzja w sprawie i tak należy do duchownego. Ks. Andrea Ripa, który piastuje funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Duchowieństwa zaznaczył w rozmowie z „NYT”, że „niemożliwe jest wymaganie”, by dany ksiądz odszedł z kapłaństwa, a kapłan może być o to jedynie poproszony. Nie istnieją także żadne przepisy kanoniczne w tej kwestii, wiec władze kościelne nie mają podstaw, by takiego duchownego wydalić z kapłaństwa.