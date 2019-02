Ostatnia kolekcja Karla Lagerfelda dla Chanel. Zobacz zdjęcia z pokazu

Od 1983 Karl Lagerfeld kierował domem mody Chanel. Był odpowiedzialny za przygotowanie kolekcji haute couture oraz ready to wear. Projektant nie pojawił się na ostatnim pokazie organizowanym przez dom mody Chanel, podczas którego zaprezentowano trendy na lato 2019. Oficjalnie podano, że Lagerfeld był zmęczony, a na pokazie miała go zastąpić Virginie Viard, która kieruje studiem artystycznym francuskiego domu mody. Modowa impreza została zorganizowana w paryskim Grand Palais, gdzie w budynku zaaranżowano ogród z toskańską willą. Modelki podczas pokazu musiały spacerować wokół basenu. W ostatniej kolekcji projektant postawił przede wszystkim na motywy kwiatowe. Nie zabrakło także klasycznych wzorów i fasonów: garsonek czy strojów jak z włoskiej opery: z falbanami i mocno zaznaczonym tyłem charakterystycznym dla damskich strojów z XIX wieku.

Karl Lagerfeld nie żyje

Karl Lagerfeld to urodzony w Niemczech projektant mody, wieloletni dyrektor artystyczny domu mody Chanel i fotograf. W 1953 roku wyemigrował z matką do Paryża, gdzie na stałe osiadł. Dwa lata później zwyciężył w prestiżowym konkursie mody, co otworzyło mu drzwi do pracy w domu mody Balmain. W późniejszych latach karierę wiązał z markami takimi jak Krizia, Charles Jourdan i Valentino. W 1972 wraz z domem mody Chloé stworzył biało-czarną kolekcję Deco, która stanowiła początek jego międzynarodowej kariery. W 2007 roku jego marka zmieniła nazwę z „Lagerfeld Gallery” na „Karl Lagerfeld”. W 2004 roku zaprojektował kolekcję dla H&M, jako pierwszy z serii „wielkich projektantów”, którzy współpracowali z tą marką.

