Wszystkie lokale KFC w kraju zostaną zamknięte? Odkryto setki przypadków zatruć

O sprawie poinformowała agencja Reutera. Służby sanitarne w Mongolii przeprowadzą kontrole we wszystkich restauracjach na terenie kraju. Decyzja zapadła po tym, jak 42 osoby trafiły do szpitali, a setki innych wykazywały objawy zatrucia pokarmowego po wizycie w jednym z lokali KFC. Incydent miał miejsce w Ułan Bator, czyli stolicy Mongolii. Według służb prawdopodobnym powodem licznych zatruć było zanieczyszczenie wody sprzedawanej w restauracji. Lokal został zamknięty, a kontrole nie ominą innych placówek. Na terenie całego kraju funkcjonuje co najmniej 11 restauracji KFC. Służby przekazały, że od 18 do 21 lutego przeprowadzą badania we wszystkich lokalach. Przez ten czas będą one zamknięte, by ułatwić pracę inspektorom.

Innym restauracjom grozi zamknięcie?

Pierwsza restauracja KFC powstała w Mongolii w 2013 roku. Lokale działają na zasadzie franczyzy, którą zarządza konglomerat Tavan Bogd Group. – Bardzo żałujemy, że wystąpiły negatywne skutki, przez które wiele osób cierpiało. Pracujemy nad zapewnieniem wsparcia naszym pracownikom oraz klientom w tym trudnym czasie – powiedział w rozmowie z agencją Reutera rzecznik prasowy KFC Global. – KFC w Mongolii współpracuje przy rządowym śledztwie, a dokładnie przy ustalaniu źródła tego incydentu – dodał.

Służby sanitarne nie wykluczają, że jeśli w pozostałych restauracjach również zostaną wykryte uchybienia, sieć KFC zostanie zmuszona do zamknięcia wszystkich lokali w kraju.