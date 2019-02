Restauracja, w której musisz zabić zwierzę zanim je zjesz. Obejrzyj ten film, a staniesz się weganinem w dwie minuty

Organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt Last Chance for Animals (LCA) stworzyła dwuminutowy film, który został nakręcony w fikcyjnej restauracji Casa De Carne. Jest to stylowe, a jednocześnie bardzo ekskluzywne miejsce. Wydawać by się mogło, że jest wprost idealne na randkę lub spotkania z przyjaciółmi. Jednak nie wszystko tutaj dzieje się zgodnie z ustalonymi normami. By zjeść potrawę, trzeba najpierw własnoręcznie zabić zwierzę, z którego mięsa ma zostać przyrządzona. Brzmi szokująco?

W opisywanej sytuacji został postawiony główny bohater filmu. Mężczyzna od obsługi restauracji dostał nóż. Następnie został zamknięty w pokoju ze świnią, którą powinien zabić. Nie chce jednak tego zrobić, widząc żywą chrumkającą istotę naprzeciwko siebie. Ostatecznie jednak danie trafia na stół, a mężczyzna ma ślady krwi na ciele.

Film wyreżyserowany przez Dustina Browna wywołuje refleksje. Opisywana produkcja została doceniona w konkursie Tarshis Film Awards, otrzymując główną nagrodę. Twórcy filmu zostali docenieni za zwrócenie uwagi szerokiej publiczności „na cierpienie zwierząt, które są wykorzystywane przy produkcji żywności czy badaniach laboratoryjnych”. Dwuminutowa produkcja została opublikowana w serwisie YouTube 19 lutego 2019 roku. Dotychczas obejrzało ją prawie 200 tys. osób.

