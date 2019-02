Bluza z elementem, który wygląda jak pętla zwisająca z szyi. Burberry przeprasza

Jak podaje Time, świat zwrócił uwagę na nietypowo zaprojektowane ubranie firmy Burberry, po niedzielnym pokazie w Londynie. Kontrowersje wzbudziła bluza z troczkami, które przypominają pętlę zwisającą z szyi. Modelka, która była zatrudniona przy pokazie, ale nie prezentowała opisywanego ubrania, twierdziła, że „pętla jednoznacznie kojarzy się z popełnianiem samobójstw”.

We wtorek 19 lutego 2019 roku Marco Gobbetti, dyrektor generalny marki, powiedział, że Burberry „bardzo żałuje”, że zaprezentowanym na pokazie strojem wywołało kontrowersje. Przedstawiciele firmy zdecydowali się na usunięcie wywołującego fale negatywnych komentarzy produktu z jesienno-zimowej kolekcji. Riccardo Tisci, dyrektor kreatywny Burberry, również przeprosił. Tłumaczył, że „projekt był inspirowany tematem żeglarskim”.

„Samobójstwo to nie moda. Riccardo Tisci i wszyscy w Burberry – nie wiem jak mogliście pozwolić na to, by w waszej kolekcji pojawił się strój z elementem, który wygląda jak pętla zwisająca z szyi” – napisała modelka Liz Kennedy w mediach społecznościowych.