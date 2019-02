Rozczłonkowane ciało 3-latki znaleziono w zbiorniku z kwasem. Zatrzymano jej rodziców

Jak podaje Fox News, do zdarzenia doszło w Laredo leżącym na terenie stanu Teksas. To właśnie tam sąsiad 37-letniej Moniki Dominguez oraz 32-letniego Gerardo Zavalo Loredo zadzwonił na policję, informując funkcjonariuszy o podejrzeniach, że w domu pary dzieje się coś niepokojącego. Mundurowi przyjechali na miejsce i przeszukali posiadłość. W łazience znaleźli około 20-litrowy zbiornik z kwasem. Po sprawdzeniu jego zawartości okazało się, że w środku znajdują się ludzkie szczątki.

Miała czworo rodzeństwa

Policjanci odkryli, że znalezione szczątki należały do 3-letniej córki pary. Dominguez w rozmowie ze śledczymi utrzymywała, że dziewczynka wpadła do zbiornika bawiąc się w łazience. To kłóci się z ustaleniami mundurowych. Bliższa analiza zawartości pojemnika ujawniła, że ciało dziewczynki było rozczłonkowane. Lokalna policja nie wyklucza, że doszło do morderstwa. Sekcja zwłok ma wykazać, czy córka pary przed śmiercią doznała jakiś obrażeń.

Dominguez i Loredo, którzy mają jeszcze czworo dzieci, trafili do aresztu. Rodzeństwo tragicznie zmarłej 3-latki zostało zabrane przez służby zajmujące się opieką nad dziećmi. Fox News przekazał, że dzieci mają od 1 do 11 lat.

Czytaj także:

Rawicz. Matka i syn chcieli zabić 10-letnią córkę. Twierdzili, że byli szantażowani