Kobieta zmarła po wizycie w restauracji z gwiazdką Michelin. Winne grzyby?

María Jesús Fernández Calvo w sobotę wybrała się z mężem do lokalu RiFF w Walencji, by tam świętować rocznicę ślubu. Małżeństwu, które chciało z tej okazji spróbować "innowacyjnej" kuchni, towarzyszył 10-letni syn. Kobieta zamówiła ryż z grzybami z rodziny smardzowatych. Poczałkowo nic nie wskazywało, by danie miało jej zaszkodzić. Z czasem jednak 46-latka zaczęła wymiotować, miała też biegunkę. Jej życia nie udało się uratować – Hiszpanka zmarła w niedzielę nad ranem.

„The Telegraph” informuje, że podobne objawy wystąpiły u 11 innych osób, które stołowały się w weekend w restauracji RiFF. Na razie nie ustalono jeszcze, jaka była przyczyna śmierci kobiety. Władze wskazują, że mogło dojść do zatrucia spożytymi grzybami, ale nie wykluczają też uduszenia z powodu wymiotów, które dostały się do płuc. – Musimy poczekać, zanim będziemy mogli ustalić, czy to spożyty posiłek bezpośrednio wywołał śmierć kobiety, czy spowodował jedynie stan, który doprowadził do tak fatalnego końca – komentowała przedstawicielka miejscowych służb medycznych Ana Barcelo.

Próbki używanych w restauracji produktów zostały wysłane do zbadania przez Narodowy Instytut Toksykologiczny. Wiadomo, że María Calvo i jej rodzina wybrała w restauracji specjalne menu degustacyjne. Jedno z dań zawierało grzyby z rodziny smardzowatych. Choć uznawane są one za przysmak we Francji, to wymagają wyjątkowo starannego przyrządzenia – surowe zawierają bowiem hydrazynę, która jest silnie trująca. Kucharze zazwyczaj suszą grzyby, a następnie moczą je w mleku lub wodzie przed ich użyciem.

Specjaliści sprawdzą, czy w restauracji w prawidłowy sposób ugotowano grzyby i czy omyłkowo nie został użyty inny, trujący gatunek. Lokal na razie został zamknięty, a główny kucharz – Bernd Knöller, który rozpoczynał karierę w latach 80., wyraził „głęboki smutek” z powodu śmierci Hiszpanki. Mężczyzna zapewnił też, że podejmie wszelką potrzebną współpracę ze śledczymi, żeby wyjaśnić, co spowodowało śmierć kobiety.

