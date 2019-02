Maduro zamyka granicę z Brazylią. Nie chce, by do Wenezueli przybyła pomoc humanitarna

Agencja AP przekazała, że Nicolas Maduro opowiedział o swoich planach podczas przemówienia transmitowanego w krajowej telewizji. Prezydent Wenezueli ogłosił, że granica z Brazylią zostaje zamknięta. Ma to związek z pomocą humanitarną organizowaną przez Juana Guaido. Lider opozycji jest przez wiele państw, w tym Brazylię, uznawany za prawowitego przywódcę Wenezueli. We wtorek rzecznik prezydenta Brazylii powiedział, że żywność oraz lekarstwa, które zostały zebrane we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zostaną przewiezione do przygranicznego miasta Pacaraima. Stamtąd miały być przewiezione ciężarówkami do Wenezueli przez „rząd pełniącego obowiązki prezydenta Juana Guaido” .

Pomoc od Rosji lepsza?

Plany kraju rządzonego przez Jaira Bolsonaro chce pokrzyżować prezydent Wenezueli. – Od czwartku 21 lutego granica z Brazylią będzie całkowicie zamknięta aż do momentu wydania nowego oświadczenia – zapowiedział Maduro. Dodał, że rozważa zamknięcie granicy także z Kolumbią. Wenezuelski przywódca twierdzi, że pomoc humanitarna płynąca ze wspomnianych państw ma podważyć jego pozycję oraz obalić go ze stanowiska. Dodał, że jego ojczyzna nie potrzebuje dostaw. Pomoc organizowaną przez sąsiednie państwa nazwał jako „show, za które odpowiadają Stany Zjednoczone” .

BBC przypomina, że Maduro pomimo zapewnień, że jego kraj nie potrzebuje pomocy humanitarnej, w poniedziałek ogłosił, że 300 ton pomocy wypłynęło na statkach z Rosji. Dodał, że wsparcie od „bliskiego sojusznika” miało dotrzeć do Wenezueli po dwóch dniach.