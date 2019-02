Poznajcie Pigcasso. Świnię, która maluje jak Picasso

Jak opisuje właścicielka świnki Joanne Lefson, Pigcasso lubi najbardziej trzy czynności: jedzenie, spanie i malowanie. Zwierzę miało trafić do rzeźni w 2016 roku. Zdecydowana interwencja Joanne Lefson zmieniła bieg historii. Po pewnym czasie okazało się, że świnka ma wyjątkowy talent. Została malarką, a jej obrazy prezentowane są na wielu wystawach na świecie. Co ciekawe, do swoich największych sukcesów Pigcasso może zaliczyć zaprojektowanie zegarka kultowego producenta Swatch. Model sygnowany przez Pigcasso to kwintesencja abstrakcyjnego, ekspresjonistycznego stylu, którym wyróżniają się wszystkie prace chrumkającej istoty.

Zaraz, zaraz. „Jak świnia może malować?” – pewnie zapytacie. Nic prostszego! Świnka trzyma w ryjku pędzel. Poruszając łebkiem tworzy niepowtarzalne linie. Charakterystyczne jest również to, w jaki sposób artystka podpisuje swoje dzieła. Zanurza nos w farbie, a następnie przykłada go do obrazu. Dochód ze sprzedaży dzieł Pigcasso jest przekazywany na Farm Sanctuary. Celem działań tej organizacji jest „wywołanie zmiany w sposobie postrzegania i traktowania przez społeczeństwo zwierząt gospodarskich”. Podobają wam się obrazy tworzone przez Pigcasso? Jej styl przypomina wam dzieła słynnego Picasso?