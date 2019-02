Jak on to przeżywa! Poruszająca reakcja psa na kultową scenę z „Króla Lwa”

Niezwykłą reakcję 4-miesięcznej Luny na poruszające sceny w „Królu Lwie” zarejestrował jej właściciel. Na filmie udostępnionym przez Josha Myersa z Chattanooga w Tennessee widać, jak emocje psa zmieniają się wraz z rozwojem akcji. Luna to siada na łóżku, to za chwile wstaje, kładzie się, zawodzi i przeżywa to, co dzieje się na ekranie.

Momentami można odnieść wrażenie, jakby pies nie mógł wytrzymać z nadmiaru emocji, które mu towarzyszą. Wydaje się, że przez chwilę szczeniak ma wrażenie, że spotkanie Simby z ojcem skończy się dobrze. Kiedy jednak Mufasa pozostaje bez ruchu, a lwiątko nie ustaje w wysiłkach, by go ożywić, pies też wydaje się coraz bardziej zasmucony. Gdy Simba kładzie się przy martwym ojcu, Luna naśladuje jego gest.

– Oglądaliśmy z Hannah „Króla Lwa” , a Luna bawiła się jak szalona ze swoimi zabawkami. Ale tuż po tym, jak Mufasa zmarł, przestała i przyszła oglądać telewizję. Ona płacząca przed ekranem – to była najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem – relacjonował właściciel psa. – Luna ma cztery miesiące, a już okazuje empatię – dodał.

