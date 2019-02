Wstrząsająca zbrodnia w Madrycie. 26-latek twierdzi, że zabił matkę i razem z psem jadł jej zwłoki

Makabryczna zbrodnia wyszła na jaw za sprawą przyjaciółki 66-letniej Soledad, która zgłosiła na policję, że od dawna nie widziała znajomej. Funkcjonariusze udali się do mieszkania kobiety, by sprawdzić, co się dzieje. Otworzył im syn kobiety, który miał przyznać się od razy do zbrodni, którą – jak twierdził – popełnił.

W mieszkaniu policjanci natrafili na rozczłonkowane zwłoki, która przechowywane były w różnych miejscach w rozlicznych pojemnikach. Część z nich znajdowała się w lodówce, inne pudełka były po prostu pochowane w szafkach. Z informacji dziennika „El Pais” wynika, że 26-letni mężczyzna opowiedział policjantom, jak zabił matkę i rozdrobnił jej ciało na „bardzo małe kawałki” . Utrzymywał przy tym, że część z nich zjadł, miał też karmić zwłokami psa. Wszystko to miał relacjonować „na chłodno” – wspominają oficerowie, którzy przyznają, że zastali „dantejskie sceny” .