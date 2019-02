Premier Serbii została matką. Jej partnerka urodziła syna

Ana Brnabic jest premierem Serbii od 2017 roku. Polityk otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej. Biuro premier w oficjalnym komunikacie poinformowało, że w środę 20 lutego 2019 roku partnerka Brnabic – Milica Djurdjic, urodziła synka. Dodano, że zarówno chłopczyk jak i jego matka „czują się dobrze”. Dziecko otrzymało imię Igor. Djurdjic zaszła w ciążę poprzez sztuczne zapłodnienie.

Jak podaje The Independent, kiedy Brnabic została premierem Serbii, zachodni politycy odebrali to jako „znak postępu, który zaszedł w głęboko konserwatywnym kraju bałkańskim”. Obowiązujące w Serbii prawo nie uznaje małżeństw homoseksualnych. Pary tej samej płci nie mogą również adoptować dzieci. Brnabic pojawiała się w przeszłości na wielu marszach organizowanych przez środowisko LGBT. - Rząd jest dla ludzi i zapewni poszanowanie praw wszystkich obywateli - powiedziała Brnabic podczas jednej z demonstracji we wrześniu 2017 roku. - Chcemy wysłać sygnał, że różnorodność wzmacnia nasze społeczeństwo, że razem możemy więcej – dodała wówczas premier.

Czytaj także:

Co słychać w polityce? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy bacznie śledziłeś ostatnie wydarzenia