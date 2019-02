Theresa May przesuwa głosowanie ws. brexitu. Odbędzie się w marcu

Jak podaje BBC, brytyjska premier Theresa May ogłosiła w niedzielę 24 lutego, że przekłada głosowanie w parlamencie dotyczące brexitu. Zgodnie z nowymi ustaleniami, zamiast 27 lutego, odbędzie się ono 12 marca 2019 roku. Przypomnijmy –wyjscie Wielkiej Brytanii z UE zaplanawono na 29 marca tego roku. Premier May przebywa obecnie w Egipcie w związku z trwającym szczytem Unia Europejska – Liga Arabska.

Politycy w Wielkiej Brytanii wciąż nie doszli do porozumienia ws. brexitu. Możliwe więc, że Brytyjczycy opuszczą Wspólnotę bez ustaleń. Przed takim scenariuszem ostrzegają zwłaszcza ekonomiści i przedsiębiorcy, którzy spodziewają się gospodarczej katastrofy.

Izba Gmin odrzuciła projekt uchwały

W czwartek 14 lutego Izba Gmin odrzuciła projekt uchwały udzielającej poparcia dla Theresy May i jej strategii wyjścia z Unii Europejskiej. Sama premier nie została na sali do ogłoszenia wyników, opuszczając wcześniej parlament. Nie ma więc nowych ustaleń co do tzw. backstopu, czyli mechanizmów awaryjnych dla Irlandii Północnej, która po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie musiała odtworzyć granicę z Irlandią i na nowo ułożyć współpracę z sąsiadem.