Martwy humbak znaleziony między drzewami. Mierzył 11 metrów

Jak podaje Martime Herald, humbak nazywany także długopłetwcem oceanicznym, został kilka dni temu znaleziony na wyspie Marajo leżącej w ujściu Amazonki. Martwy ssak leżał w zadrzewionej części plaży, około 15 metrów od oceanu. Zdaniem naukowców zwierzę zmarło jeszcze w wodzie, a potężne fale wyrzuciły jego ciało na brzeg. Na ciele humbaka nie znaleziono obrażeń, a badacze zdecydowali się na przeprowadzenie sekcji zwłok. Już wstępna analiza wykazała, że zwierzę miało około 12 miesięcy, mierzyło 11 metrów długości oraz 6 metrów szerokości.

Zgubił się?