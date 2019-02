Arabia Saudyjska po raz pierwszy na ambasadora wybrała kobietę. Kim jest księżna Rima bint Bandar?

Informację o mianowaniu na ambasadora USA Rimy bint Bandar redakcja „Le Monde” uzyskała w waszyngtońskim ośrodku analitycznym Arabia Foundation. Jego założyciel napisał na Twitterze, że księżna będzie nie tylko pierwszą ambasador kobietą z Arabii Saudyjskiej, ale też pierwszym saudyjskim ministrem płci żeńskiej. W jego ocenie ta nominacja ma świadczyć nie tylko o włączaniu kobiet do rządu, ale też o włączaniu saudyjskich obywatelek w życie kraju.

Kim jest księżna Rima?

Rima bint Bandar to córka księcia Bendara bin Sultana, byłego ambasadora Arabii Saudyjskiej w USA. Na świecie znana jest ze swoich działań na rzecz praw kobiet. To dzięki jej staraniom saudyjskie kobiety uzyskały prawo do oglądania na żywo wydarzeń sportowych na trzech stadionach w kraju. To spore osiągnięcie w kraju, który całkiem niedawno, jako ostatni na świecie, zniósł zakaz prowadzenia pojazdów przez kobiety.

44-letnia Rima dorastała i kończyła studia w Stanach Zjednoczonych. Jej ojciec pełnił w USA funkcję ambasadora przez 20 lat. Amerykańscy komentatorzy wymianę na tym stanowisku wiążą z zabójstwem dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, który pisał m.in. dla „Washington Post”. Zastąpienie dotychczasowego ambasadora jego córką, jest jednak odbierane jako cyniczny ruch, pomimo niewątpliwych zasług Rimy.

Czytaj także:

„Time” ogłosił „Człowieka roku”. Wyróżnił zamordowanych i prześladowanych dziennikarzy