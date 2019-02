Merkel: Los Unii Europejskiej jest bezpośrednio związany z losem państw Ligi Arabskiej

– Są tu przedstawiciele krajów, które leżą w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Los Unii Europejskiej jest bezpośrednio związany z losem państw Ligi Arabskiej – powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel w Sharm El Sheik, w Egipcie. Zakończył się tam dwudniowy szczyt UE z państwami należącymi do Ligi Arabskiej, m.in. Egiptem, Marokiem, Tunezją i Arabią Saudyjską.

Merkel dodała, że Europa w trakcie kryzysu migracyjnego mogła przekonać się, jak bardzo sytuacja Unii Europejskiej jest zależna od tego, co dzieje się w krajach arabskich. Kanclerz Niemiec podkreśliła, że niemożliwe jest, by można było osiągnąć pokój tam, gdzie władza represjonuje mniejszości. – Tak to rozumiem i przedstawiłam w tej sprawie jasne stanowisko – powiedziała.

Podczas szczytu kanclerz Niemiec opowiedziała się za utrzymaniem porozumienia nuklearnego z Iranem. – Dostrzegamy agresywne zachowania Teheranu. Należy więc postawić pytanie, jak Liga Arabska będzie postępowała z Iranem, a także jak Europa będzie postępować z Iranem. Jest to jeden z obszarów, które musimy wspólnie przedyskutować – stwierdziła Merkel. W drugim dniu szczytu przywódcy dyskutowali o migracji, bezpieczeństwie i handlu.

