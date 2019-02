Partia Pracy poprze przeprowadzenie drugiego referendum ws. brexitu? Jest komentarz Corbyna

Jak informuje BBC, Theresa May chce, by Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej 29 marca, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Co ciekawe, do opóźnienia brexitu wzywają premier nawet członkowie jej własnej partii. BBC podaje, że „niektórzy politycy Partii Konserwatywnej zasugerowali, że Theresa May powinna rozważyć odroczenie brexitu, by uniknąć wyjścia z UE bez umowy”.

May przyznała, że w ostatnich dniach odczuwała „prawdziwą determinację przywódców UE, aby znaleźć drogę wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty z wypracowanym porozumieniem”. Przyznała, że przed głosowaniem w brytyjskim parlamencie nad ostatecznym planem dotyczącym brexitu jest „jeszcze wiele do zrobienia”.

Drugie referendum?

Jeremy Corbyn z Partii Pracy oświadczył, że ​​jeżeli propozycje jego ugrupowania w sprawie brexitu nie zostaną przyjęte, Partia Pracy jest gotowa poprzeć przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie wyjścia WIelkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zgodnie z zapowiedziami, politycy chcą wykonać ten krok, aby zapobiec „szkodliwemu brexitowi Partii Konserwatywnej". Z ustaleń dziennikarzy BBC wynika, że Corbyn miał powiedzieć członkom Partii Pracy, że May próbuje „zmusić parlamentarzystów do dokonania wyboru między nieudanym porozumieniem, a katastrofalnym brakiem porozumienia".

W niedzielę 24 lutego 2019 roku brytyjska premier Theresa May ogłosiła, że przekłada głosowanie w parlamencie dotyczące brexitu. Zgodnie z nowymi ustaleniami, zamiast 27 lutego, odbędzie się ono 12 marca 2019 roku.